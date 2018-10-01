На Львовщине в курортном поселке сгорел отель, пострадала иностранная туристка
В курортном поселке Сходница Львовской области во время пожара в деревянном частном трехэтажном доме, который использовался как гостиница, пострадала женщина.
Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, 30 сентября в 05.04 поступило сообщение о пожаре в поселке Сходница в деревянном трехэтажном жилом доме на ул. Коновальца, 13.
«В 7:54 пожар был ликвидирован. В результате пожара получила ожоги затылочной области шеи I-II степени 60-летняя женщина. После оказания медицинской помощи она отказалась от госпитализации», - отмечается в сообщении.
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Огнем полностью уничтожен дом и повреждены стены соседней двухэтажной деревянной хозяйственной постройки на площади 40 кв. м.
В ликвидации пожара были задействованы 34 спасателя с привлечением 8 единиц техники.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, пожар произошел в современном недавно построенном частном отеле «Зеленые холмы». На время пожара в здании находились туристы из Беларуси. Спасти их вещи и документы не удалось.
Ранее в одесском хостеле обнаружили 25 иногородних постояльцев с огнестрельным оружием.