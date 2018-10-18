Во Львове "заминировали" десять отелей и фитнес-клубов (видео)

Правоохранители проводят эвакуацию людей, после чего обследуют помещения зданий и прилегающие к ним территории.

Во Львове из-за сообщения о заминировании взрывотехники обследуют десять зданий гостиниц и фитнес-клубов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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Согласно сообщению, сегодня, 18 октября, в 10.20 в полицию поступила информация от сотрудников «Горячей линии» Львова о том, что на их электронную почту поступило сообщение о заминировании десяти зданий гостиниц и фитнес-клубов, расположенных на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Научной, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича.

На места выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других служб.

Отмечается, что правоохранители проведут эвакуацию людей, после чего обследуют помещения зданий и прилегающие к ним территории.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в центре Львова из-за сообщения о заминировании эвакуировали из ТРЦ почти 5 тысяч человек.