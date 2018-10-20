Стало известно о состоянии актеров "Дизель шоу", попавших в смертельное ДТП под Киевом (видео)

Двое участников проекта находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Сегодня утром автобус с актерами популярного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" попал в ДТП под Киевом. В результате аварии известная украинская актриса Марина Поплавская погибла, ещё двое участников проекта были госпитализированы.

Об этом сообщается на официальной странице "Дизель шоу" в Facebook. Согласно сообщению актеры возвращались со Львова в Киев.

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"Марина Поплавская сегодня погибла в результате ДТП по дороге из Львова в Киев. Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 20 октября, на трасе Киев-Чоп в районе села Мила автобус с участниками "Дизель шоу" столкнулся с фурой. Марина Поплавская, сидевшая на переднем сидении, погибла на месте. Согласно сообщению полиции, еще 4 человека получили травмы.

По предварительным данным авария произошла по вине водителя автобуса.