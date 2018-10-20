"Была закладка": в ГПУ заявили, что перед взрывами под Ичней видели подозрительных людей в камуфляже

За четыре дня до взрывов на арсенале Министерства обороны возле Ичне Черниговской области видели неподалеку двух мужчин в камуфляже.

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Об этом заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала "112 Украина".

“Я могу уже сегодня сказать, с проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4 числа, то есть, за четыре дня до взрывов, за 50-70 метров от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00, передвигались по периметру”, - сказал он.

По словам Матиоса, тогда сразу подняли наряд по тревоге, но найти этих мужчин не удалось. И после этого была усилена охрана.

“Скорее всего, это была закладка”, - резюмировал он.