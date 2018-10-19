В Ужгороде сошел с рельсов грузовой поезд, едва не задев дом (фото, видео)

Сейчас решается, как выровнять вагон и поставить его на рельсы.

В Ужгороде в микрорайоне Радванка сошли с рельсов два вагона грузового поезда, один из которых наклонился к дому, который расположен вблизи колеи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Ужгородского горсовета Мирослав Горват.

«Сегодня на улице Пограничной сошли с рельсов два грузовых вагона (микрорайон Радванка)», - написал он.

По словам депутата, по состоянию на 12 часов один из вагонов оттянут.

«Другой вагон, который наклонен к дому – сейчас решают, как его лучше выровнять и поставить в колею», - отметил Горват.

Как сообщал УНИАН, 13 октября на Львовщине сошел с рельсов товарный поезд.