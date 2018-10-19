В Ужгороде сошел с рельсов грузовой поезд, едва не задев дом (фото, видео)
15:41, 19 октября 2018Происшествия
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Сейчас решается, как выровнять вагон и поставить его на рельсы.
В Ужгороде сошел с рельсов грузовой поезд / фото Facebook Мирослав Горват
В Ужгороде в микрорайоне Радванка сошли с рельсов два вагона грузового поезда, один из которых наклонился к дому, который расположен вблизи колеи.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Ужгородского горсовета Мирослав Горват.
«Сегодня на улице Пограничной сошли с рельсов два грузовых вагона (микрорайон Радванка)», - написал он.
По словам депутата, по состоянию на 12 часов один из вагонов оттянут.
«Другой вагон, который наклонен к дому – сейчас решают, как его лучше выровнять и поставить в колею», - отметил Горват.
Как сообщал УНИАН, 13 октября на Львовщине сошел с рельсов товарный поезд.
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