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В Ужгороде сошел с рельсов грузовой поезд, едва не задев дом (фото, видео)

15:41, 19 октября 2018
Происшествия
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В Ужгороде сошел с рельсов грузовой поезд / фото Facebook Мирослав Горват

В Ужгороде в микрорайоне Радванка сошли с рельсов два вагона грузового поезда, один из которых наклонился к дому, который расположен вблизи колеи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Ужгородского горсовета Мирослав Горват.

«Сегодня на улице Пограничной сошли с рельсов два грузовых вагона (микрорайон Радванка)», - написал он.

По словам депутата, по состоянию на 12 часов один из вагонов оттянут.

«Другой вагон, который наклонен к дому – сейчас решают, как его лучше выровнять и поставить в колею», - отметил Горват.

Как сообщал УНИАН, 13 октября на Львовщине сошел с рельсов товарный поезд.

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Теги: #Ужгород#поезд сошел с рельсов