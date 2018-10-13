Движение пассажирских поездов будет осуществляться через станцию "Стрый", возможны задержки.

Во Львовской области сошел с рельсов товарный поезд.

Как сообщает в Facebook Департамент гражданской защиты Львовской ОГА, 13 октября в 04.50 от дежурного дирекции Львовской железной дороги поступила информация, что в 03.48 возле железнодорожной станции "Старое Село" на отрезке железнодорожного пути "Львов-Ходоров" (одноколейная железная дорога) произошел сход тепловоза поезда №8352 в составе 18 вагонов одной секцией всеми колесными парами и одного вагона с грузом (щебень) одной тележкой.

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В результате происшествия пострадавших нет.

Движение пассажирских поездов будет осуществляться через станцию "Стрый", возможны задержки.

Причина и обстоятельства происшествия выясняются.