Выживший при теракте в Керчи студент утверждает, что стрелков было двое

Также студент заявил, что на территории корпуса нашли несколько растяжек.

Выживший при теракте в Керчи студент Даниил утверждает, что стрелявших было двое. Один стрелял по толпе, а другой "зачищал" кабинеты.

Видео с рассказом очевидца опубликовал Telegram-канал Mash.

"Зашел в политех и раздался громкий хлопок и взрыв был. Меня от ударной волны выкинуло, от чего я и получил контузию. Все начали бежать во внутренний двор, потому что в здании были выстрелы со второго этажа по внутреннему. По всем студентам открыли огонь, один открывал огонь по студентам, а второй, было слышно, заходил во все кабинеты, где были замдиректора и остальные, и открывал беспорядочную стрельбу", – рассказывает пострадавший.

Также студент заявил, что на территории корпуса нашли несколько растяжек.

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Однако эта информация пока не подтверждается следователями, так как известнен маршрут Рослякова, а на записях камер он один.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.