Воссоздан маршрут керченского стрелка Рослякова

После стрельбы и взрыва в колледже Керчи Росляков покончил с собой.

Четверокурсник Владислав Росляков, устроивший бойню в колледже Керчи, не хотел привлекать внимание сотрудников заведения, поэтому зашел на территорию не через главный вход.

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Как сообщает Телеграмм-канал Mash, стрелок перелез через забор. Затем пробрался в здание через запасную дверь и поднялся на второй этаж.

"Там парень направился прямиком в неработающий туалет (он был закрыт на ремонт). Там переоделся, достал оружие и пошел по этажам", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине. Кроме того, в распоряжение СМИ поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.