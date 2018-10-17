Крики и паника: расстрел студентов в Керчи засняли на видео

На записи зафиксирован момент убийства 19 человек в политехническом колледже в Керчи. Слышно как раздаются выстрелы, с небольшой задержкой для перезарядки ружья.

Появилось видео с моментом взрыва, на записи отчетливо слышно выстрелы в здании колледжа.

Запись обнародовал Telegram-канал 112. На записи зафиксирован момент убийства 19 человек в политехническом колледже в Керчи. Слышно как раздаются выстрелы, с небольшой задержкой для перезаряжания ружья.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Как сообщал УНИАН, 17 октября в колледже оккупированной Россией Керчи произошел взрыв и стрельба. По последним данным, в результате погибли 18 человек, 50 были ранены. Подозреваемый - ученик этого техникума Владислав Росляков. Он был обнаружен мертвым в здании.

Первоначально СК РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Теракт», однако позже переквалифицировал его на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».