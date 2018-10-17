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Массовое убийство в колледже Керчи: подробности о жизни керченского стрелка (фото)

16:46, 17 октября 2018
Происшествия
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Стала известна личность керченского стрелка - им был 18-летний Владислав Росляков. 

По данным Super.ru, он был зачислен в колледж в 2015-м году. Месяц назад он получил разрешение на ружье 12-го калибра, а пару дней назад приобрел к нему 150 патронов. На этой неделе Владислав пропустил занятия из-за болезни. 

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Родители Влада давно развелись. Мама с сыном ушли от отца и жили на съемной квартире. Иногда парень приходил в гости к отцу и бабушке с дедушкой. Но очень редко.

Также в сети нашли фото предполагаемой девушки "керченского стрелка". Ее имя - Владислава Самойленко. Убийца посвящал ей романтические посты в ВК: "Люблю тебя, солнышко". Владиславе 15 лет, увлекается аниме.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в колледже оккупированной Россией Керчи произошел взрыв и стрельба. По последним данным, в результате погибли 18 человек, 50 были ранены. Подозреваемый - ученик этого техникума Владислав Росляков. Он был обнаружен мертвым в здании.

Первоначально СК РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Теракт», однако позже переквалифицировал его на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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Новость в сюжете: Теракт в Керчи
Теги: #взрыв#теракт#Керчь#колледж