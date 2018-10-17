Массовое убийство в колледже Керчи: оккупанты усмотрели "украинский след"
15:49, 17 октября 2018Происшествия
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Теракт в Керчи произошел 17 октября.
По последним данным, погибли 18 человек / фото kerch.fm
Так называемый спикер "парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов уже заговорил об "украинском следе" в теракте в Керчи.
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По его словам, оккупанты ждут официальной информации, сообщает один из российских пропагандистских каналов "Россия-24".
"Мы все понимаем, что все зло на крымскую землю ведется капитально от украинской власти... Не хочу опережать события, и компетентные органы в этом разберутся, но ветер дует оттуда. Я в этом лично убежден", - заявил оккупант.
Как сообщал УНИАН, в политехническом колледже в оккупированной РФ Керчи произошел подрыв взрывного устройства. В результате теракта по последним данным, погибли 18 человек.
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Новость в сюжете: Теракт в Керчи