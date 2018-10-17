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Массовое убийство в колледже Керчи: оккупанты усмотрели "украинский след"

15:49, 17 октября 2018
Происшествия
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По последним данным, погибли 18 человек / фото kerch.fm

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По его словам, оккупанты ждут официальной информации, сообщает один из российских пропагандистских каналов "Россия-24".

"Мы все понимаем, что все зло на крымскую землю ведется капитально от украинской власти... Не хочу опережать события, и компетентные органы в этом разберутся, но ветер дует оттуда. Я в этом лично убежден", - заявил оккупант.

Как сообщал УНИАН, в политехническом колледже в оккупированной РФ Керчи произошел подрыв взрывного устройства. В результате теракта по последним данным, погибли 18 человек.

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Теги: #Крым#взрыв#Керчь