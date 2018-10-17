По данным оккупационных властей полуострова, погибли 18 человек.

Чиновники из Москвы отправились в оккупированный Крым в связи с терактом в Керчи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД России, сотрудники центрального аппарата МВД РФ по поручению главы ведомства Владимира Колокольцева выехали в Керчь.

«Они примут участие в оперативном сопровождении расследования уголовного дела и окажут содействие территориальным органам внутренних дел в проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего», - заявили в ведомстве.

Кроме того, в Крым отправилась министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«В готовность приведены два спецборта, оснащенных необходимыми медицинскими модулями, для эвакуации пострадавших в федеральные центры, если это потребуется по медицинским показаниям», - говорится в сообщении Минздрава РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился выделить силы и средства для помощи пострадавшим от взрыва.

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«По поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу выделены силы и средства военного ведомства для помощи пострадавшим от взрыва в керченском политехническом колледже. В целях оперативной эвакуации раненых и оказания высококвалифицированной врачебной помощи на военных аэродромах Южного военного округа сосредоточены четыре самолета Ил-76 ВКС России, оборудованные медицинскими модулями», - говорится в сообщении.

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с трагедией на полуострове с завтрашнего дня будет объявлен трехдневный траур.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По словам Аксенова, теракт совершил студент колледжа, он покончил с собой, погибли 18 человек.