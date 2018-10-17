Авария Су-27 на Виннитчине: на месте катастрофы ищут черный ящик

Осмотр места происшествия займет несколько дней.

На месте авиакатастрофы военного самолета Су-27 на Виннитчине ищут бортовые самописцы.

Об этом в эфире канала "112 Украина" сказал начальник главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос.

Ведутся поисковые работы черного ящика", – сообщил он.

Педос предположил, что осмотр места происшествия займет несколько дней, поскольку территория, где разбился самолет, большая.

"Мы ее полностью оцепили. Работники полиции несут службу по охране общественного порядка", – добавил он.

Читайте такжеВ ВСУ подтвердили гибель американского военного во время катастрофы Су-27

Ранее сообщалось, что прокуратура изъяла летную документацию и документы на истребитель Су-27, который во время учебно-боевого полета упал в Винницкой области, продолжается допрос свидетелей.

Около 17:00 16 октября в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник Винницкой области) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27.

Позже спасатели нашли тела двух пилотов. Один погибший – заместитель командира по авиации, заместитель главы военного Воздушного командования "Восток" Иван Петренко, другой – военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США.

Несмотря на падение самолета, общее руководство учения "Чистое небо – 2018" приняло решение продлить полеты всех типов авиатехники.