На Киевщине напали на работников "Укрпочты" и украли предназначенные для пенсий 200 тысяч - введен план "Сирена" (фото)

Правоохранители ввели в области оперативный план «Сирена».

В Киевской области группа неизвестных совершила разбойное нападение на работника «Укрпочты» и водителя автомобиля и похитила 200 тыс. грн, предназначенных для выплаты пенсий гражданам.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«Циничное разбойное нападение на начальника передвижного отделения связи «Укрпочты» и водителя, которые на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий гражданам, совершила группа неизвестных вооруженных лиц. Происшествие произошло сегодня вблизи с. Острая Могила Ставищенского района», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разбойного нападения злоумышленники подрезали автомобиль служащих и, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 тыс. грн. После этого подожгли один из своих автомобилей и скрылись. Также сгорело транспортное средство пострадавших.

Для розыска преступников на территории области введен оперативный план «Сирена».

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Харькове неизвестные взорвали банкомат и завладели денежными средствами.