Адвокат заявляет, что у Зайцевой происходят ежедневные приступы с судорогами - родственники погибших не верят

Адвокат Зайцевой утверждает, что у ее подзащитной наблюдаются ежедневные приступы «в виде повышения артериального давления и судорожных явлений по всему телу», из-за чего она нуждается в госпитализации.

В Киевский районный суд Харькова, где рассматривается дело о ДТП с шестью погибшими на ул. Сумской, к подозреваемой Елене Зайцевой прибыли две бригады медиков.

Как передает корреспондент УНИАН, «скорую» на заседание суда к Зайцевой вызвали по решению председательствующего судьи Виктора Попрас.

Судья отметил, что Зайцеву из СИЗО доставили в конвойную комнату суда, однако она жалуется на плохое самочувствие и заявляет, что не может участвовать в заседании.

При обсуждении вопроса о возможности продолжения слушания без Зайцевой прокурор заявил, что без обвиняемой невозможно продолжать заседание, необходимо из СИЗО запросить ее медицинскую документацию, после чего продолжать слушания.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что ее подзащитная плохо себя чувствует.

По словам адвоката, с 9 октября, когда состоялось предварительное заседание,у Зайцевой наблюдаются ежедневные приступы «в виде повышения артериального давления и судорожных явлений по всему телу».

Козырь добавила, что сегодня в СИЗО к Зайцевой приезжала бригада «скорой» и уколола ей медицинский препарат.

При этом, по словам адвоката, у нее нет справки о лечении, которое предоставляется Зайцевой, и поставленного диагноза.

По мнению Козырь, слушания продолжать невозможно.

«Прошу отложить рассмотрение дела и прошу суд разрешить госпитализацию в медицинское учреждение, которое может оказать ей помощь», - сказала Козырь.

Адвокат второго подозреваемого в совершении ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица поддержал предложение прокурора о необходимости получения из СИЗО медицинской документации.

Родные погибших в ДТП, которые присутствовали на заседании, заявили, что «это клоунада».

«Пусть сценариста лучшего найдут. Когда бьет озноб, нужно хотя бы побледнеть», - заявил отец одной из погибших молодых девушек.

Адвокат потерпевших Лариса Матвеева заявила ходатайство о вызове в суд врачей «скорой», которые сегодня же поставят Зайцевой диагноз.

В свою очередь, судья отметил, что из СИЗО в суд поступили медицинские справки Зайцевой и Дронова, где указано, что оба «могут быть доставлены в суд без сопровождения».

Попрас постановил вызвать в суд «скорую». Первая карета прибыла в суд около 15.00.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.