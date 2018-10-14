В Киеве задержали виновника смертельного ДТП на проспекте Шухевича
18:17, 14 октября 2018Происшествия
2288 0
Задержанный находиться в отделении закрытого типа больницы скорой помощи.
13 октября в результате ДТП на проспекте Шухевича в Киеве погибли двое человек / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Правоохранители задержали виновника смертельного ДТП на проспекте Шухевича в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.
Читайте также«Кума, ты жива?»: в Черновцах девушка во время стрима в Instagram протаранила джип (видео)
"ДТП на проспекте Ватутина в Киеве: водитель автомобиля Seat задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Он будет находиться в отделении закрытого типа больницы скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 13 октября в результате ДТП на проспекте Шухевича в Киеве погибли два человека, еще четверо - травмированы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter