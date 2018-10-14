В Киеве задержали виновника смертельного ДТП на проспекте Шухевича

Задержанный находиться в отделении закрытого типа больницы скорой помощи.

Правоохранители задержали виновника смертельного ДТП на проспекте Шухевича в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

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"ДТП на проспекте Ватутина в Киеве: водитель автомобиля Seat задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Он будет находиться в отделении закрытого типа больницы скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в результате ДТП на проспекте Шухевича в Киеве погибли два человека, еще четверо - травмированы.