Интенсивность взрывов на арсенале вблизи Ични уменьшилась – Минобороны

По данным оборонного ведомства, на технической территории наблюдаются одиночные взрывы с низкой периодичностью, новых очагов тления не обнаружено.

Интенсивность взрывов на территории арсенала вблизи Ични в Черниговской области уменьшилась по сравнению с прошлыми сутками, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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«По состоянию на 12.00 на территории 6-го арсенала продолжаются мероприятия по ликвидации очагов тления. В настоящее время новых очагов не обнаружено. В целом, интенсивность взрывов этой ночью по сравнению с аналогичным периодом предыдущих суток уменьшилась. На технической территории наблюдаются одиночные взрывы с низкой периодичностью», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на территории арсенала работают аэроразведка, пожарные танки, пожарный поезд, инженерная и специальная техника Вооруженных сил Украины, а также привлечена специальная техника подразделений ГСЧС.

Выполняются сбросы воды авиацией ГСЧС на очаги тления. В то же время осуществляется непрерывное обеспечение водой мест тушения.

В настоящее время на технической территории арсенала продолжают работать 15 групп разминирования ВСУ, за пределами арсенала действуют пиротехнические группы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Идет восстановление инфраструктуры арсенала, в частности казарменно-жилищного фонда силами квартирно-эксплуатационных подразделений ВС Украины», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуированы более 12,5 тысячи человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключены г.Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале. Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ични выделило 100 млн грн.

Справка: площадь территории 6-го арсенала Минобороны составляет 682 га, в том числе 402 га - техническая территория, на которой расположены 128 мест хранения боеприпасов. На арсенале хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.