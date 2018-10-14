На военных складах вблизи Ични раздаются одиночные взрывы

По данным ГСЧС, пострадавших нет.

На Черниговщине на арсенале Минобороны вблизи Ични, где 9 октября произошло пожар, раздаются одиночные взрывы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской ОГА, об этом сегодня доложили представители ГСЧС на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"На территории арсенала хранения боеприпасов наблюдаются одиночные взрывы. Пострадавших нет", - отметили спасатели.

По информации управления ГСЧС в области, с начала суток авиацией осуществлена разведка технической территории арсенала, двумя пожарными самолетами проведено 12 сбросов воды (96 тонн) в пределах арсенала и вертолетом вне технической территории 26 сбросов (52 тонны).

«Пиротехническими подразделениями отработано 49 заявок, изъято 339 взрывоопасных предметов, проверен и очищен от взрывоопасных предметов 21 населенный пункт вблизи военного арсенала, в том числе г.Ичня», - говорится в сообщении.

Кроме того, на дежурстве находятся 11 пожарно-спасательных расчетов для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в поселке Дружба и на административной территории арсенала.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуированы более 12,5 тысячи человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключены г.Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале. Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ични выделило 100 млн грн.

Справка: площадь территории 6-го арсенала Минобороны составляет 682 га, в том числе 402 га - техническая территория, на которой расположены 128 мест хранения боеприпасов. На арсенале хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.