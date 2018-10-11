На Львовщине начальника таможенного поста "Рава-Русская" задержали за взяточничество

По данным прокуратуры, должностное лицо требовало взятку за несоздание препятствий при растаможивании товаров.

Во Львовской области задержан за взяточничество начальник таможенного поста «Рава-Русская».

Как сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований, Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и следователями Национальной полиции Украина во время осуществления досудебного расследования в уголовном производстве уличен в систематическом получении неправомерной выгоды начальник таможенного поста «Рава-Русская» Львовской таможни Государственной фискальной службы.

Как отмечается в сообщении, чиновник, действуя по предварительному сговору с посредником, требовал от лица, которое осуществляло перемещение товаров через указанный пункт пропуска, неправомерную выгоду за несоздание препятствий при растаможивании товаров.

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«10 октября во время получения неправомерной выгоды в сумме 21 тыс. грн начальник таможенного поста «Рава-Русская» Львовской таможни ГФС и его соучастник задержаны, изъяты вещественные доказательства. Всего задокументировано получение указанными лицами неправомерной выгоды на сумму около 70 тыс. грн», - информируют в ведомстве.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Прокурорами готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее на Львовщине правоохранители задержали за получение неправомерной выгоды в общей сумме 110 тысяч гривен заместителя мэра одного из городов области.