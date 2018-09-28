На Львовщине задержали чиновника-взяточника, подозреваемого в хищении бюджетных средств

Заместителя городского головы одного из городов Львовщины задержали за получение 110 тысяч гривень взятки.

На Львовщине правоохранители задержали за получение неправомерной выгоды в общей сумме 110 тысяч гривень заместителя мэра одного из городов области.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская, в рамках уголовного производства сотрудники полиции задокументировали несколько фактов получения неправомерной выгоды должностным лицом на общую сумму 110 тысяч гривень, он был задержан 28 сентября во время получения очередной суммы неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривень.

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«Фигурант ранее занимал должность городского головы, в настоящее время находясь на должности заместителя городского головы одного из городов области, наладил схему хищения бюджетных средств. Чиновник организовал преступную схему вымогательства неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования за подписание актов выполненных работ и перечисление средств за их выполнение. Размеры «откатов» доходили до 20 процентов от суммы договоров», - отметила Добровольская.

28 сентября оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции совместно со следователями полиции области задержали чиновника во время получения очередного «отката» - 20 тысяч гривень взятки. Средства заместитель мэра требовал от предпринимателя за выделение бюджетных средств, предназначенных для прокладки брусчатки.

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Она отметила, что в рамках уголовного производства, сотрудники полиции задокументировали несколько фактов получения неправомерной выгоды должностным лицом на сумму 110 тысяч гривень.

Следственным управлением полиции во Львовской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины

Чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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