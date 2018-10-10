Из-за взрывов боеприпасов на Черниговщине больше всего пострадала Августовка, немало домов уничтожено – полиция

В самые отдаленные от зоны поражения населенные пункты постепенно возвращаются эвакуированные ранее местные жители.

В Черниговской области из-за взрывов боеприпасов на территории 6-го арсенала Министерства обороны больше всего пострадало село Августовка Ичнянского района.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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«Именно Августовка пострадала едва ли не больше всех. Есть много поврежденных и уничтоженных домов. В целом - это дачные домовладения. Население оттуда вовремя эвакуировали, поэтому жертв удалось избежать», - отметил он.

По его словам, по состоянию на 15.30 10 октября в полицию поступило 70 обращений от местных жителей. В основном они касаются поврежденных зданий. Информация о пострадавших в полицию не поступала.

Также Аброськин отметил, что в зоне ЧП пока несут службу спецназовцы полиции Киева, Киевской, Сумской и Полтавской областей.

Кроме того, он добавил, что криминогенная ситуация на месте находится под полным контролем полиции. По информации Аброськина, правонарушения не зарегистрированы. Информация о случаях мародерства поступала, однако не подтвердилась.

В и.о. председателя Нацполиции сообщил, что местные жители постепенно возвращаются домой в наиболее отдаленные от зоны поражения населенные пункты. Однако ближайшие пункты пока находятся в зоне риска.

«Сейчас проводятся мероприятия по разминированию наиболее пораженных населенных пунктов. Поэтому в связи с опасностью передвижения в этих населенных пунктах ограничено. Работники всех служб, задействованных на месте, делают максимум для того, чтобы этот процесс был максимально быстрым», - отметил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

Вследствие этого с прилегающих территорий было эвакуировано более 12,5 тысяч человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключено г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

На момент взрыва на арсенале под Ичней хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.

К тушению пожара из-за взрывов боеприпасов привлечены самолеты и пожарные танки.

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 100 млн грн на восстановление населенных пунктов, пострадавших от взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области.