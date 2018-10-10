К тушению пожара на складах боеприпасов под Ичней привлекли авиацию
К проведению спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации на военных складах возле Ични на Черниговщине привлекли два самолета АН-32П.
Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской области, в спасательных работах участвуют свыше тысячи человек и 214 единиц техники.
Отмечается, что авиацией ГСЧС проведена воздушная разведка технической территории арсенала и осуществлены 5 сбросов воды (40 т).
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Также пиротехники начали работы по разминированию 4 населенных пунктов, а именно: н. Ичня, сек. Августовка, пгт Дружба, с. Гмирянка.
Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября начались взрывы на складах боеприпасов возле Ични на Черниговщине, повлекшие пожар. С прилегающих территорий эвакуированы свыше 12,5 тысяч человек.
Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключен г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района. Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.
СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.