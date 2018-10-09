В Харькове подростки устроили стрельбу

Парням грозит до 4 лет лишения свободы.

В Харькове полиция задержала двух юношей, которые стреляли в лесопосадке со стартового и пневматического оружия.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информация о том, что в лесопосадке на улице Героев Труда слышны выстрелы поступила в Киевский отдел полиции 7 октября около 20.25.

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Отмечается, что на месте происшествия полицейские обнаружили двух юношей 16-ти и 17-ти лет.

«Парни, развлекаясь, стреляли в лесопосадке со стартового и пневматического оружия», - говорится в сообщении.

Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли у них стартовый и пневматический пистолет, 34 неиспользованных и 14 использованных патрона, колбу с металлическими шариками, два шокера и три газовых баллончика.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Парням грозит до 4 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве стреляли в бизнесмена, пострадавший получил десятки ранений.