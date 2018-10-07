В Днепре задержали мужчину с гранатой (фото)

Сам задержанный утверждал, что отдыхал с товарищем и просто хотел посмотреть на гранату.

7 октября на линию «102» позвонили обеспокоенные жители с проспекта Героев г. Днепра. Они сообщили, что в одном из дворов отдыхает мужчина с гранатой. На место немедленно направили несколько экипажей патрульной полиции.

Инцидент произошел приблизительно в 10:10. Об этом Информатор сообщает с места события.

Правоохранители сразу задержали подозреваемого мужчину до приезда следственно-оперативной группы. Оказалось, что у него была при себе учебная граната. На данный момент никакой опасности нет.

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Сам задержанный утверждал, что отдыхал с товарищем и просто хотел посмотреть на гранату. Возле лавочки, на которой сидели мужчины, стояло несколько бутылок спиртного.

Мужчин доставят в Соборное отделение полиции. Там выяснят обстоятельства случившегося.