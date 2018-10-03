Под Днепром Volkswagen насмерть сбил женщину на глазах у ее мужа (видео)

Женщина переходила дорогу в неположенном месте, в нескольких метрах от пешеходного перехода.

В результате ДТП под Днепром вечером 2 октября погибла женщина, переходившая дорогу в неположенном месте.

Как сообщает «Информатор», авария произошла на Криворожской трассе.

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Отмечается, что погибшую 1952 года рождения сбили на глазах у ее мужа, который ждал ее в машине на другой стороне дороги.

«Жена ехала с больницы, я приехал встретить ее и ждал через дорогу. Видел, как она переходит дорогу по диагонали и ее сбивает машина. Водитель даже не пытался затормозить», — рассказал муж погибшей Сергей.

Водитель автомобиля, в свою очередь, сказал, что он увидел женщину в последний момент. «Я ехал небыстро, километров 60. Она взялась из ниоткуда. Я пытался затормозить уже в последний момент, но не получилось», — рассказал водитель. До пешеходного перехода оставалось дойти буквально 10 метров.

Водитель вызвал на место происшествия «скорую помощь» и полицию, но прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть.

Детали происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Днепре водитель Chevrolet сбил ребенка и пытался сбежать. Мальчика госпитализировали.