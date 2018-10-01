В Днепре водитель сбил ребенка и пытался сбежать - СМИ

Ребенка госпитализировали в больницу с легкими ушибами.

В Днепре водитель Chevrolet сбил ребенка. Мальчика госпитализировали.

На месте работает патруль полиции. Об этом сообщает "Информатор". "По словам водителя Chevrolet — Сергея, он ехал по улице Симоненко со стороны рынка и поворачивал направо, на улицу Электрическую. В это время там дорогу переходил мальчик. Водителя заслепило солнце — и он не заметил малыша. Сергей утверждает, что он вышел из машины, узнал о самочувствии пострадавшего и, поняв, что помощь медиков не требуется, уехал", - сказано в сообщении.

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Очевидец происходящего рассказал другую версию событий. Он видел, как Chevrolet ехал по Симоненко со стороны улицы Рассветной и поворачивал налево. Сбив ребенка, водитель продолжил ехать и скрылся с места события.

"Дмитрий, неравнодушный гражданин, рассказал, что он ехал навстречу Chevrolet. Когда он увидел упавшего мальчика, сразу же погнался за автомобилем. Дмитрию удалось догнать виновника аварии в районе улицы Роторной. Туда же он вызвал патруль полиции", - отмечается в сообщении.

Правоохранители вернули автомобиль на место аварии, детали выясняются. Ребенка госпитализировали в больницу на Космической с легкими ушибами.

Ранее в Харькове водитель сбил молодого парня и скрылся с места ДТП.