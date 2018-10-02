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"Воняет от твоего жлобского языка": в метро Киева украинофобка устроила скандал (фото)

11:19, 02 октября 2018
Происшествия
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Журналистка возмущена инцидентом в метро / фото facebook.com/svetlinka.n

Как сообщила журналистка Светлана Нещетная на своей странице в Facebook, ссора между ней и другой пассажиркой произошла на станции метро "Академгородок".

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"Пятый год войны. Киев, метро "Академгородок". В вагон метро залетает тетя (на фото - в красной курточке) и, сбивая всех с ног, бежит к свободным местам. На мое замечание в достаточно корректной форме вести себя осторожнее отвечает в совершенно хамской форме: "Рот закрой, а то воняет от твоего жлобского языка (это о языке, вдруг что)", - рассказала журналистка об инциденте.

Журналистка добавила, что агрессивная пассажирка все время норовила показать на камеру неприличный жест.

фото facebook.com/svetlinka.n

Ранее руководство MCdonald's выразило сожаление по поводу инцидента, когда работники ресторана сети на столичных Осокорках отказались обслуживать клиентов на украинском языке.

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Теги: #метро#скандал#украинский язык