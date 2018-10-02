"Воняет от твоего жлобского языка": в метро Киева украинофобка устроила скандал (фото)

Пассажирка назвала украинский "жлобским языком".

В столичном метро женщина оскорбила пассажирку за то, что она разговаривала на украинском.

Как сообщила журналистка Светлана Нещетная на своей странице в Facebook, ссора между ней и другой пассажиркой произошла на станции метро "Академгородок".

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"Пятый год войны. Киев, метро "Академгородок". В вагон метро залетает тетя (на фото - в красной курточке) и, сбивая всех с ног, бежит к свободным местам. На мое замечание в достаточно корректной форме вести себя осторожнее отвечает в совершенно хамской форме: "Рот закрой, а то воняет от твоего жлобского языка (это о языке, вдруг что)", - рассказала журналистка об инциденте.

Журналистка добавила, что агрессивная пассажирка все время норовила показать на камеру неприличный жест.

Ранее руководство MCdonald's выразило сожаление по поводу инцидента, когда работники ресторана сети на столичных Осокорках отказались обслуживать клиентов на украинском языке.