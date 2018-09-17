В киевском ресторане прокомментировали скандал из-за русского языка (видео)

В McDonald's на Осокорках отказались обслуживать на украинском языке.

Руководство McDonald's выразило сожаление по поводу инцидента, когда работники ресторана сети на столичных Осокорках отказались обслуживать клиентов на украинском языке.

Об этом в комментарии ТСН.uа заявила руководитель отдела связей с общественностью Анастасия Зражевская.

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"Нам очень жаль по поводу этой ситуации. В компании McDonald's в Украине основным языком коммуникации является украинский язык, как в общении с посетителями, так и в ведении официальной документации, рекламной коммуникации и тому подобное. Мы уже обсудили эту ситуацию с работниками учреждения и приложим максимум усилий, чтобы в дальнейшем она не повторилась", — заявила она.

Напомним, о ситуации с отказом принимать заказы на государственном языке 16 сентября в Facebook сообщил общественный активист Андрей Смолий.

"Только что в Макдональдс на Осокорках отказались обслуживать на украинском языке. По просьбе обслужить на единственном государственном языке — хамство в мою сторону", — написал он.

По словам Смолия, на вопрос, может ли официант перейти на украинский, тот сказал, что не обязан этого делать по Конституции.

После этого клиент обратился к администратору, который на жалобу ответил, что работник из Донецкой области.