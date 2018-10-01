В Харькове водитель сбил молодого парня и скрылся с места ДТП

Пострадавшему около 25 лет, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Харькове неустановленный автомобиль совершил наезд на молодого мужчину и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Как сообщает местное издание Newsroom, ссылаясь на информацию полиции, инцидент произошел 30 сентября около 02:30, в районе дома №192 по улице Клочковской - возле ночного клуба «Місто». Сбитому машиной пешеходу примерно 25 лет.

Правоохранители устанавливают личность пешехода и водителя. Открыто уголовное производство по статье 286 УК Украины (нарушение ПДД).

Ранее сообщалось, что в Харькове вечером 29 сентября неизвестный автомобиль сбил насмерть женщину-пешехода, водитель авто с места ДТП скрылся.