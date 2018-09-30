В Харькове водитель сбил женщину насмерть и скрылся с места ДТП
12:13, 30 сентября 2018Происшествия
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Полиция устанавливает личность погибшей и ищет причастного к происшествию водителя.
В Харькове произошло еще одно смертельное ДТП / фото Ruslan Forostyak
В Харькове вечером 29 сентября неизвестный автомобиль сбил насмерть женщину-пешехода, водитель авто с места ДТП скрылся.
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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области. Сообщается, что трагедия произошла около 22.50 возле супермаркета «АТБ» по улице Ахсарова. Погибла женщина в возрасте около 40-45 лет.
Решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии, личность погибшей и разыскивает водителя, причастного к ДТП.
Ранее сообщалось, что в Харькове BMW влетел в маршрутку на остановке. Шестеро человек пострадали.
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