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В Харькове водитель сбил женщину насмерть и скрылся с места ДТП

12:13, 30 сентября 2018
Происшествия
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В Харькове произошло еще одно смертельное ДТП / фото Ruslan Forostyak

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области. Сообщается, что трагедия произошла около 22.50 возле супермаркета «АТБ» по улице Ахсарова. Погибла женщина в возрасте около 40-45 лет.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии, личность погибшей и разыскивает водителя, причастного к ДТП.

Ранее сообщалось, что в Харькове BMW влетел в маршрутку на остановке. Шестеро человек пострадали.

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Теги: #ДТП#Харків