Миномет "Молот" взорвался на Светлодарской дуге - волонтер

Волонтер утверждает, что двойного заряжания не было и что раненых двое.

Известный украинский волонтер Юрий Мысягин уточнил, что разрыв ствола миномета "Молот" произошел в зоне проведения ООС, на Светлодарской дуге.

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"У нас снова миномет "Молот" отличился... Только в этот раз не на полигоне, а уже в зоне боевых действий, на Светлодарской дуге", - написал он на своей странице в Facebook.

"Минометный расчет работал со шнурком, поэтому, слава Богу, погибших нет", - добавил он.

Также волонтер утверждает, что двойного заряжания не было и что раненых двое, а не трое.

Ранее СМИ сообщали, что в 72-й бригаде взорвался миномет "Молот". Правозащитница Ольга Решетилова заявляла о трех раненых.