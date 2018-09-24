На Прикарпатье в жилом доме взорвался газовый баллон: в реанимации оказались женщина и двое ее дочерей (видео)

У женщины обожжено более 90% тела, у каждой из девочек - до трети.

Прикарпатские медики ведут борьбу за жизнь женщины и двух ее дочерей-близняшек, которые тяжело пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что у женщины обожжено более 90% тела. У каждой из девочек - до трети. Врачи пока воздерживаются от прогнозов, пострадавшим срочно требуется донорская кровь.

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За жизнь женщины борются медики райбольницы, перевезти пострадавшую в специализированное ожоговое отделение в Ивано-Франковск ее состояние не позволяет. Чтобы облегчить страдания, пациентку ввели в медикаментозный сон.

"Сюда были вызваны специалисты из Франковска. Было согласовано полностью лечение по этой больной. Состояние больной остается крайне тяжелым", - говорит заведующий травматологическим отделением Надворнянской ЦРБ Юрий Васин.

Ее дочери - 10-летние близняшки Кристина и Маша - тоже в реанимации, но детской областной больницы. Из ожогового шока медики постепенно выводят, однако состояние остается тяжелым.

"Обожжены лицо, верхние конечности, и частично нижние конечности. И что самое трудное для нас - ожоги дыхательных путей", - говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии областной детской больницы Олег Курташ.

Родные потерпевших потрясены - разрываются между двумя больницами. Соседи рассказывают, что прибежали к дому, когда раздался взрыв. Пострадавшая женщина с детьми уже выбрались на улицу. Женщина еще смогла рассказать, что случилось - собралась детям готовить завтрак, подошла к плите и зажгла спичку. Дочери в этот момент еще спали. Возможно, поэтому и пострадали меньше.

Односельчане помогают пострадавшим чем могут: собрали на лечение 19 тысяч гривень. Но, жалуются, это - капля в море. Ведь на девочек ждет длительное и дорогостоящее лечение. А сейчас очень нужны доноры крови. В отношении 32-летней мамы, у которой обожжено более 90% тела, медики никаких прогнозов не дают.

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