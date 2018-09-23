Стрельба в центре Одессы: в полиции сообщили о покушении на активиста Олега Михайлика (видео)

На месте работает следственно-оперативная группа.

Полиция квалифицировала нападение на активиста Олега Михайлика в Одессе как покушение на убийство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей.

На месте покушения работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Там также находятся представители Главного управления Национальной полиции.

"Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц злоумышленников. Событие квалифицировано как покушение на убийство", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 22 сентября, на улице Осипова в Одессе неизвестный выстрелил в активиста Олега Михайлика. Его в критическом состоянии доставили в больницу, где за его жизнь пришлось бороться медикам.