цей матеріал доступний українською

В Киеве девушка-подросток погибла, выпрыгнув из окна 11 этажа

10:42, 19 сентября 2018
Происшествия
1945 0
Трагедия произошла в многоэтажке по адресу Якуба Коласа / "Вартові Еспресо"

Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

"Вартові Еспресо"

Трагедия произошла в многоэтажке по адресу Якуба Коласа, 13. Погибшая была 2002 года рождения. Причины такого поступка выясняют следователи. На месте происшествия находятся медики, полицейские и родители.

Предварительно, полиция считает, что речь идет о самоубийстве.

&quot;Вартові Еспресо&quot;

Как сообщал УНИАН, в Харькове девятиклассница выпрыгнула из многоэтажки, оставив предсмертную записку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#самоубийство