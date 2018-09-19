В Киеве девушка-подросток погибла, выпрыгнув из окна 11 этажа
10:42, 19 сентября 2018Происшествия
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Предварительно, полиция считает, что речь идет о самоубийстве.
Трагедия произошла в многоэтажке по адресу Якуба Коласа / "Вартові Еспресо"
В столице несовершеннолетняя выпрыгнула из окна 11-го этажа жилого дома на Борщаговке
Об этом сообщают "Вартові Еспресо".
"Вартові Еспресо"
Трагедия произошла в многоэтажке по адресу Якуба Коласа, 13. Погибшая была 2002 года рождения. Причины такого поступка выясняют следователи. На месте происшествия находятся медики, полицейские и родители.
Предварительно, полиция считает, что речь идет о самоубийстве.
"Вартові Еспресо"
Как сообщал УНИАН, в Харькове девятиклассница выпрыгнула из многоэтажки, оставив предсмертную записку.
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