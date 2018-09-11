Россия могла намеренно устроить экологическую катастрофу в Крыму - полиция

Следователи рассматривают три версии выбросов в оккупированном Крыму, расследование продолжается.

Следователи Главного управления Национальной полиции в Автономной республике Крым и городе Севастополе считают, что Россия могла сознательно устроить экологическую катастрофу в Крыму с целью создания масштабной информационной кампании против Украины.

Об этом сообщается на сайте полицейского управления. В целом, полиция рассматривает три версии загрязнения воздуха в аннексированном Крыму и на Херсонщине. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 241 УК Украины (загрязнение атмосферного воздуха).

В настоящее время следователи проводят первоочередные следственные действия: допросы свидетелей, направления запросов в компетентные органы о наличии на территории возможных источников загрязнения, а также медицинских учреждений о фактах жалоб граждан на ухудшение состояния здоровья.

В ходе расследования следователями выдвинуто несколько версий:

- выброс в атмосферу излишков сернистого ангидрида и оксида серы был осуществлен в связи с неверной эксплуатацией заводов, расположенных на севере Крыма («Крымский Титан», «Крымский содовый завод» и «Крымский бромовый завод»);

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- выброс в атмосферу излишковсернистого ангидрида и оксида серы произошел из-за повреждения резервуара с отходами на заводах «Крымский Титан», «Крымский содовый завод» и «Крымский бромовый завод» во время проведения военных учений Российской Федерацией;

- выброс в атмосферу излишков сернистого ангидрида и оксида серы осуществлен Российской Федерацией с целью создания масштабной информационной кампании против Украины для дестабилизации обстановки на юге Херсонщины путем организации стихийных митингов недовольных экологической ситуацией местных жителей с обеих сторон адмінкордону с требованиями разблокировать дамбу на Северо-Крымском канале и возобновить подачу воды на ТОТ АР Крым для прекращения техногенной катастрофы в регионе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах кое-где лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

По данным украинской разведки, ухудшению экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

6 сентября в Министерстве здравоохранения Украины заверили, что уровень концентрации вредных веществ в Херсонской области не превышен, угрозы здоровью граждан нет.

7 сентября в ряде населенных пунктов Херсонской области на админгранице с Крымом было приостановлено обучение в школах и детских садах. Детей отправили на оздоровление в лагеря на Черноморском побережье.

В Херсонской ОГА сообщили, что после ухудшения экологической ситуации в учреждения здравоохранения Чаплинского и Каланчакского районов обратились 23 человека, из них 10 детей. Затем СМИ сообщили, что завод «Крымский титан» 9 сентября полностью остановил производство.