В Черновцах во время ночной стрельбы в центре города пострадало двое людей (фото)

По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство.

В Черновцах во время ночной стрельбы в центре города пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, в ночь на 7 сентября на улице Украинской между двумя группами людей возник конфликт, переросший в драку.

Один из участников столкновения - 41-летний житель Черновцов - применил устройство для отстрела резиновых пуль.

«В результате инцидента с непроникающими огнестрельными ранениями за помощью к медикам обратились двое 28-летних парней. Также врачи диагностировали у них алкогольную интоксикацию. После оказания медицинской помощи медики отпустили пострадавших домой», - сообщили в пресс-службе.

С места происшествия сотрудники полиции изъяли пистолет и направили его на исследование в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

По факту инцидента следователи открыли уголовные производства по статьям 129 (Угроза убийством) и 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.