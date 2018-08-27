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На Кировоградщине уже трое суток ищут пропавшую 16-летнюю девушку (видео)

18:29, 27 августа 2018
Происшествия
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Под Кировоградом исчезла 16-летняя Диана Хриненко / Скриншот - ТСН

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Как сообщается в сюжете ТСН, 24 августа девушка ушла праздновать День Независимости в центр села и не вернулась. За несколько сотен метров от дома нашли ее окровавленный телефон, рядом на дороге были пятна крови.

Первым тревогу, как отмечается, забил парень Дианы, который служит в армии: во время телефонного разговора с ним девушка начала кричать и якобы отбиваться от нападавших.

Ежедневно на розыск девушки отправляются несколько сотен человек: полицейские, спецназовцы, спасатели и волонтеры. В село Субботцы, где живет Диана, съезжаются добровольцы со всей области, но на след девушки выйти не удалось.

Мать считает, что это похищение и умоляет вероятных похитителей отпустить ребенка.

Ранее в Одесской области 26 августа повесилась несовершеннолетняя девушка.

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Теги: #Кировоградщина