На Кировоградщине уже трое суток ищут пропавшую 16-летнюю девушку (видео)

В нескольких сотнях метров от дома нашли окровавленный телефон подростка.

На Кировоградщине уже третьи сутки ищут 16-летнюю Диану Хриненко, исчезнувшую при загадочных обстоятельствах.

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Как сообщается в сюжете ТСН, 24 августа девушка ушла праздновать День Независимости в центр села и не вернулась. За несколько сотен метров от дома нашли ее окровавленный телефон, рядом на дороге были пятна крови.

Первым тревогу, как отмечается, забил парень Дианы, который служит в армии: во время телефонного разговора с ним девушка начала кричать и якобы отбиваться от нападавших.

Ежедневно на розыск девушки отправляются несколько сотен человек: полицейские, спецназовцы, спасатели и волонтеры. В село Субботцы, где живет Диана, съезжаются добровольцы со всей области, но на след девушки выйти не удалось.

Мать считает, что это похищение и умоляет вероятных похитителей отпустить ребенка.

Ранее в Одесской области 26 августа повесилась несовершеннолетняя девушка.