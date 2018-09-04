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В полиции заявили о задержании украинского судна пограничниками РФ

02:45, 04 сентября 2018
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

Полиция открыла уголовные производства по фактам захвата украинского маломерного рыбопроизводственного судна и незаконного задержания четырех граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в АР Крым и г. Севастополе.

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"К ГУНП в АР Крым и г. Севастополе поступило сообщение от руководства Азово-Черноморского регионального управления ГПС Украины о задержании 28.08.2018 года представителями "Пограничного управления ФСБ по Республике Крым" в акватории Черного моря украинского рыболовецкого судна "ЯОД 2105" и членов его команды", - говорится в сообщении.

Четверо украинских рыбаков содержатся на пограничной заставе Севастополя.

По данным фактам начато два уголовных производства по ч.1. ст. 146-1 и ч.2. ст. 278 Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы до восьми лет.

Продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым. Устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовных производств.

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Теги: #Севастополь#судно