В Одессе фанаты "русского мира" на митинге "оплакивали" Захарченко и Кобзона - их облили зеленкой (фото)

Активисты облили зеленкой русофилов Мориса Ибрагима и Нину Кочановскую.

В Одессе облили зеленкой пророссийски настроенных жителей города, которые пришли на Куликово поле, чтобы почтить память участников событий 2 мая 2014 года.

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Также на импровизированном митинге вспоминали певца Кобзона и убитого главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко. Об этом сообщает "Правый сектор Одесса" в Facebook.

Отмечается, что активисты облили зеленкой русофилов Мориса Ибрагима и Нину Кочановскую.

Двух неизвестных после инцидента с зеленкой доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Через некоторое время их отпустили.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. 2 сентября его похоронили.

30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон. Его похороны состоялись 2 сентября.