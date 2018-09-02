В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве ученого Шитюка

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В Николаеве задержали злоумышленника, причастного к убийству ученого, исследователя Голодомора, профессора университета им.Сухомлинского Николая Шитюка.

Об этом вечером 2 сентября сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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"Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в т.ч. мониторили большое количество видеозаписей с камер видеонаблюдения, расположенных в разных заведениях в районе дома, где было совершено убийство. В результате правоохранители установили личность злоумышленника и вычислили возможные места его пребывания. 25-летний житель Николаевского района был задержан на остановке общественного транспорта, когда собирался ехать в город", - сообщили в полиции.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"По его словам, смертельные ножевые ранения он нанес пострадавшему из-за внезапно возникшей ссоры на почве личных взаимоотношений", - сообщили правоохранители.

По данным полиции, с места происшествия преступник забрал некоторые вещи потерпевшего, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.