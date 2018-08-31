В доме престарелых Бердянска убили постояльца

Погибший - 44-летний ранее судимый житель Бердянского района, он более года находился в гериатрическом пансионате и вел асоциальный образ жизни.

В Бердянске Запорожской области в доме престарелых произошло убийство. Сегодня утром медперсонал обнаружил бездыханное тело одного из пациентов со следами насильственной смерти.

Об этом рассказал директор учреждения Владимир Милакумов, передает Pro Berdyansk.

Сообщается, что погибший - 44-летний ранее судимый житель Бердянского района, он более года находился в гериатрическом пансионате и вел асоциальный образ жизни.

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По словам Милакумова, этаж, где ранее проживал мужчина, полностью заселен подобным контингентом: людьми, имевшими проблемы с законом, которые игнорируют требования администрации.

Отмечается, что руководство пансионата неоднократно обращалось в облздравотдел с просьбой расселить постояльцев этого этажа по другим учреждениям, в том числе исправительным.

В отделе коммуникации полиции Запорожской области сообщили, что преступник задержан. Правоохранители выяснили, что между погибшим и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес опоненту ножевое ранение в шею.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предпологает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в Одесской области мужчина застрелил жену и покончил с собой.