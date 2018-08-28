В Одесской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

Житель г. Белгород-Днестровского застрелил свою гражданскую супругу из зарегистрированного ружья.

В городе Белгород-Днестровском Одесской области мужчина застрелил супругу, после чего совершил самоубийство.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, это произошло вечером 27 августа в одном из жилых домов.

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Предварительно установлено, что мужчина, 1958 года рождения, застрелил в доме свою гражданскую жену.

«Мужчина выстрелил в женщину, 1969 года рождения, из зарегистрированного ружья ТОЗ-16. В результате, она скончалась на месте. Затем злоумышленник застрелился», - сообщили в главке.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области 26 августа повесилась несовершеннолетняя девушка.