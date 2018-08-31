Грабители средь бела дня выхватили у преподавателя киевского университета сумку с $90 тысячами - СМИ

В полиции почти уверены, что ограбление произошло по наводке.

Вчера, 30 августа, на улице Анри Барбюса в Киеве грабители совершили налет на доцента кафедры тюркологии Киевского университета имени Т. Шевченко Федору Арнаут.

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Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в университете.

Доцент несла сумку, в которой было около 90 тысяч долларов. В это время к ней подскочил незнакомый мужчина, резко вырвал сумку и скрылся в соседних дворах.

Полиция завела дело по ч.5 ст.185 УК Украины - кража в особо крупном размере. Оперативники почти на 100% уверены, что кража произошла по наводке людей, которые знали о том, что доцент будет нести крупную сумму и знали ее маршрут и время.

О потерпевшей из открытых источников известно, что она - известный ученый в сфере восточной филологии, кандидат филологических наук и доцент кафедры тюркологии.

Как сообщал УНИАН, 13 августа, в Днепре на улице Космической злоумышленники на Mitsubishi Lancer с номерами "Свадьба" напали на ВАЗ 2106 и отобрали у находящихся в салоне мужчин полмиллиона гривень.