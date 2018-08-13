В Днепре у сборщиков выручки отобрали полмиллиона гривень

Злоумышленников на номерах "Свадьба" пока не удалось задержать.

В понедельник, 13 августа, в Днепре на улице Космической злоумышленники на Mitsubishi Lancer с номерами "Свадьба" напали на ВАЗ 2106 и отобрали у находящихся в салоне мужчин полмиллиона гривень.

Об этом сообщает "Информатор". По предварительной информации от свидетелей, двое мужчин на ВАЗ ездили по «точкам» и собирали деньги за проданные товары. Когда они забрали «дань» в сигаретном ларьке на остановке на Космической и собирались уезжать на следующий адрес, на них напали.

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По словам правоохранителей, когда мужчины на ВАЗ стояли возле ларька, к ним подъехали неизвестные на Mitsubishi Lancer и напали на них. Завязалась драка. В итоге нападающие, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали деньги и уехали вниз по Космической. Водитель ВАЗа бросился догонять Mitsubishi. Однако далеко уехать ему не удалось — на парковке, через которую он поехал, ВАЗ «встретился» с «Москвичом». В ДТП никто не пострадал.

После ограбления в городе объявили план «Перехват». Однако спустя время его сняли. Автомобиль грабителей пока найти не удалось. Mitsubishi Lancer черного цвета, предварительно, с номерами «Свадьба», на данный момент находится в розыске.

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