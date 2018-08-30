В Киеве хулиганы взяли велосипед напрокат, разбили его и утопили в Днепре (видео)

За достоверную информацию о правонарушителях пообещали вознаграждение.

В Киеве в среду, 29 августа, около семи часов утра четверо неизвестных взяли прокатный велосипед Nextbike с парковки на Почтовой площади повредили его и утопили его в Днепре.

Читайте такжеПо Киеву с ветерком: как столица встретила общественную систему проката велосипедов (видео)

Об этом сообщил Алексей Кушка на странице в Facebook.

Преступление зафиксировали несколько видеокамер на Почтовой площади. Перед тем, как бросить велосипед в реку, хулиганы пинками спустили его по лестнице у Причала №10.

Компания Nextbike объявила о розыске неизвестных хулиганов. Трем парням и девушке на вид от 18 до 22 лет.

Алексей Кушка также опубликовал приметы преступников.

"Особые приметы: №1 - "Кудрявый": Парень, сломана левая рука, фиксирующая повязка, вьющиеся средней длины волосы, рост выше среднего, был одет в темную футболку, джинсы, кеды. №2 - "Набитый": Парень, левое и правое предплечье и правая нога на задней части голени татуировки, короткие волосы, рост средний. Был одет в темную бейсболку, темную футболку, светлые шорты и белые кроссовки. №3 - "Рубаха" Парень, средний рост, короткие волосы, подбритые у виска. Был одет в светлую рубашку на выпуск, закатанные рукава, светло-синие штаны, темные кроссовки. №4 - девушка, волосы средней длины, прическа типа "Каре", красное платье, красная сумка, белые сандалии", - сказано в сообщении.

За достоверную информацию о правонарушителях обещают вознаграждение.

Напомним, за две недели работы системы велопроката в Киеве было украдено 4 велосипеда. Один из них нашли. Воры сняли с него колеса. Сорвали все механизмы и готовились красить раму. Нашли веломашину на одном из рынков электроники столице.