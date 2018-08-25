Кличко: Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить кражу велосипедов из общественного проката

Столичная власть будет делать все возможное, чтобы предотвратить кражу велосипедов системы общественного проката. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

«Каждый велосипед оснащен системой GPS, которая позволяет отследить где этот велосипед находится. Но, к сожалению, случаи краж и вандализма случаются. У нас еще есть люди, которые не хотят жить в цивилизованном городе. И мы будем с этим бороться. Будем их приучать, - сказал Кличко. - Были случаи, когда хотели украсть велосипед, но этих людей задержали», - заявил мэр столицы.

За две недели работы системы велопроката в Киеве было украдено 4 велосипеда. Один из них нашли. Воры сняли с него колеса. Сорвали все механизмы и готовились красить раму. Нашли веломашину на одном из рынков электроники столицы.

Кличко напомнил, что система велопроката столицы пока рассчитана на 33 вело-станции. В прокате сегодня есть 100 велосипедов. В рамках пилотного проекта первым оператором проката стала всемирно известная компания Nextbike, которая работает в 25 странах мира,

Также Виталий Кличко рассказал о планах по развитию велоинфраструктуры в столице. По его словам, на многих улицах, где осуществляют капитальный ремонт дорог, обустраивают велодорожки.

«Наша задача – создать все условия для велосипедистов. Для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Чтобы они не мешали движению. Нам надо обустроить много велодорожек. Для этого создан отдельный подраздел в Департаменте транспорта. Мы привлекли специалистов, активистов, которые разрабатывают систему велопростора. А наша задача – реализовать эти планы и ожидания, для того, чтобы передвижение на велосипеде стало более массовым в столице», - подчеркнул Кличко.