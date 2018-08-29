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В Киеве загорелось 20-этажное здание бизнес-центра (видео)

15:05, 29 августа 2018
Происшествия
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Возле станции метро "Бориспольская" загорелся бизнес-центр / скриншот видео dtp.kiev.ua

Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций города Киева, загорелся рекламный щит на уровне 20 этажа здания.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 08:43. В 09:11 огонь был ликвидирован с помощью порошкового огнетушителя.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в Киеве произошел масштабный пожар на заводе "Маяк".

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Теги: #Киев#пожар