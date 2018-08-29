В Киеве загорелось 20-этажное здание бизнес-центра (видео)
15:05, 29 августа 2018Происшествия
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Загорелся рекламный щит на уровне 20 этажа здания.
Возле станции метро "Бориспольская" загорелся бизнес-центр / скриншот видео dtp.kiev.ua
В Дарницком районе Киева на 20-этажном здании бизнес-центра на Харьковском шоссе произошел пожар.
Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций города Киева, загорелся рекламный щит на уровне 20 этажа здания.
Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 08:43. В 09:11 огонь был ликвидирован с помощью порошкового огнетушителя.
Как сообщал УНИАН, 28 августа в Киеве произошел масштабный пожар на заводе "Маяк".
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