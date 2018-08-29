В Киеве загорелось 20-этажное здание бизнес-центра (видео)

Загорелся рекламный щит на уровне 20 этажа здания.

В Дарницком районе Киева на 20-этажном здании бизнес-центра на Харьковском шоссе произошел пожар.

Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций города Киева, загорелся рекламный щит на уровне 20 этажа здания.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 08:43. В 09:11 огонь был ликвидирован с помощью порошкового огнетушителя.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в Киеве произошел масштабный пожар на заводе "Маяк".