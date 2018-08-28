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В Киеве произошел крупный пожар на заводе "Маяк" (видео)

21:52, 28 августа 2018
Происшествия
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На заводе "Маяк" в Киеве произошел крупный пожар / фото dtp.kiev.ua

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Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Согласно информации, на территории завода загорелся мусор на площади 20 кв. м. Пожар ликвидировали в течение часа. К тушению пожара привлекли семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 пожарных.

В результате пожара погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Как сообщал УНИАН, 26 августа вблизи Балаклеи на Харьковщине загорелась свалка.

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Теги: #Киев#пожар#завод