В Киеве произошел крупный пожар на заводе "Маяк" (видео)

В результате пожара погибших и травмированных нет.

Сегодня, 28 августа, вечером в Киеве произошел пожар на территории завода «Маяк», что на пр. Степана Бандеры, 8, в Оболонском районе.

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Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Согласно информации, на территории завода загорелся мусор на площади 20 кв. м. Пожар ликвидировали в течение часа. К тушению пожара привлекли семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 пожарных.

В результате пожара погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Как сообщал УНИАН, 26 августа вблизи Балаклеи на Харьковщине загорелась свалка.