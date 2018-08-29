СМИ рассказали о копе, сбившем насмерть двух парней на Львовщине (фото)

По данным полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный полицейский, который устроил смертельное ДТП в Бродовском районе на Львовщине, оказался соседом одного из погибших ребят. Ранее мужчина служил в зоне АТО.

Об этом рассказали в селе Пеняки, где и жили погибшие ребята – 18-летний Тарас и 19-летний Богдан, передает "Обозреватель".

"Ребята были друзьями. Они погодки. Богдан уже закончил профтехучилище и недавно вернулся из Польши с заработков. А Тарас еще доучивался, он также приехал из Болгарии, там он проходил практику", - рассказал председатель сельрады Иван Горобьевский.

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По его словам, полицейский Назар до АТО работал в правоохранительных органах. "Потом призвался, там стоял на блокпосту, наши к нему ездили. А после возвращения снова пошел в полицию", - говорит глава сельрады.

В тот вечер Назар поехал в соседнее село Жарково на своем бусе. Там как раз проходил храмовый праздник, а вечером была дискотека. По данным полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отец Назара – районный депутат и директор школы. Он тяжело перенес трагедию, у мужчины случился инсульт и сейчас он в больнице. Мама полицейского с его сестрой недавно также вернулись с заработков. Причем, семья живет по соседству с погибшим Тарасом. "Конечно, это большая трагедия. И то, что они соседи, накладывает отпечаток, они ссорятся, родители погибших ребят кричат", - говорит глава сельсовета.

Водитель буса, полицейский, сейчас находится в СИЗО. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц). Виновному грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Бродовском районе Львовской области в результате ДТП с участием работника полиции, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, погибли двое юношей.