На Днепропетровщине задержали водителя, который сбил насмерть ребенка и скрылся с места ДТП (фото)

ДТП произошло 26 августа в с. Чаплинка Петриковского района Днепропетровской области.

Полицейские установили, что 13-летняя девушка ехала на велосипеде, когда на нее совершил наезд автомобиль "ВАЗ 21099". После ДТП водитель скрылся с места происшествия, оставив свой автомобиль неподалеку. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

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На поиски подозреваемого был ориентирован весь личный состав Петровской полиции. В результате правоохранители установили владельца автомобиля - им оказался 40-летний местный житель, передает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

27 августа в ходе оперативных мероприятий владельца автомобиля задержали по ст. 208 УПКУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такого.